Нефтеперерабатывающие заводы Индии с мая значительно увеличили поставки нефти из России.

Австралия может неосознанно поддерживать войну в Украине. Страна все еще покупает продукцию нефтеперерабатывающих заводов Индии, которая скупает российскую нефть.

Об этом пишет The Guardian

В отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха указано, что Австралия подписала глобальные санкции против России, но от импорта нефтепродуктов не отказалась.

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Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы потратили 7 млрд евро на российскую нефть с конца февраля по сравнению с небольшими закупками сырой нефти до войны, причем большая часть этой суммы была потрачена с мая. Другие регионы также увеличили закупки российской нефти, газа и угля, что принесло России 158 млрд евро - больше, чем предполагаемые затраты на войну в 100 млрд евро.

"Наш анализ показывает, что Австралия получает нефтяные грузы от индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые импортируют большие объемы российской сырой нефти", - рассказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Директор климатической и энергетической программы Австралийского института Ричи Мерзиан сказал, что австралийцы "будут обеспокоены тем, что они могут невольно заправляться российской нефтью".

Данные, собранные центром, подробно описывают 13 судов, прибывающих в австралийские порты с начала марта из западно-индийского порта Сикка, который обслуживает нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре. Суда перевозили сырую нефть, нефтепродукты или химикаты.

Представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что никакие партии нефти или нефтепродуктов не поступали в Австралию напрямую из России после того, как с 25 апреля вступил в силу запрет на "некоторые российские энергетические продукты, включая нефть и нефтепродукты". В то же время санкции не запрещают импорт продуктов, переработанных в третьей стране, и Австралия не собирает данные об источнике сырой нефти или другого сырья, используемого на нефтеперерабатывающих заводах.

Как ранее сообщал УНИАН, издание Reuters в своем материале написало, что российская экономика избежала краха, который многие предвидели после 24 февраля. Повышение цен на экспорт нефти смягчили влияние, но некоторые все же ощутили на себе их влияние. Высокие мировые цены на энергоносители помогли Кремлю сократить бедность и неравенство, несмотря на сокрушительные западные санкции и инфляцию.

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