Компании-поставщики заверяют, что отключение электроэнергии связано с плановым проведением ремонтных работ.

С 28 по 31 декабря в Киеве и области будут проведены массовые отключения электричества.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

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Компании-поставщики заверяют, что отключение электроэнергии связано с плановым проведением ремонтных работ.

С полным списком адресов, по которым будет проводиться отключение электроснабжения можно ознакомиться на сайте ДТЭК. Также для удобства на сайте есть возможность поиска по конкретному адресу.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

11 ноября 2021 года мэр столицы Виталий Кличко заявил о высокой вероятности веерных отключений в Киеве.

21 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине веерных отключений электроэнергии не будет.