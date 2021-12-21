Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в Украине веерных отключений электроэнергии не будет.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
По словам Шмыгаля, в стране достаточно угля и газа для производства электроэнергии.
"Веерные отключения - сложный государственный механизм. Ими руководит оператор систем распределения "Укрэнерго". Но таких планов в Украине не существовало и не существует на сегодня. Те отключения, которые есть, это ремонтные программы. Когда был ледяной дождь такие отключения были", - сказал он.
Читайте такжеУкраинские города могут остаться без отопления на новогодние праздники - "Укртеплокоммунэнерго"Также Шмигаль добавил, что бывают и плановые отключения, связанные с запланированными ремонтами сетей.
Угроза веерных отключений в Украине
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.
Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко.