В Украине достаточно угля и газа, говорит министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в Украине веерных отключений электроэнергии не будет.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Шмыгаля, в стране достаточно угля и газа для производства электроэнергии.

"Веерные отключения - сложный государственный механизм. Ими руководит оператор систем распределения "Укрэнерго". Но таких планов в Украине не существовало и не существует на сегодня. Те отключения, которые есть, это ремонтные программы. Когда был ледяной дождь такие отключения были", - сказал он.

Читайте такжеУкраинские города могут остаться без отопления на новогодние праздники - "Укртеплокоммунэнерго"Также Шмигаль добавил, что бывают и плановые отключения, связанные с запланированными ремонтами сетей.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко.

Автор: Дмитрий Хилюк