Ограничение на предоставление информации вводится на неопределенный срок.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Минэнерго РФ прекратило предоставление данных о добыче и продаже ископаемых природных ресурсов.

Ограничения вступили в силу сегодня, 24 июня. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Ограничение на предоставление информации вводится на неопределенный срок.

"Прекращается предоставление следующих информационных продуктов: оперативная информация о добыче газа (природный и нефтяной) в России по предприятиям, потребление газа отраслями промышленности по субъектам РФ, динамика плановой и фактической проходки в эксплуатационном и разведочном бурении, первичная переработка нефтяного сырья и производство основных нефтепродуктов на НПЗ и ГПЗ, цены производителей на нефтепродукты, добыча угля для коксования по субъектам и маркам угля, выпуск концентрата по регионам, в том числе угля для коксования, отгрузка российского угля предприятиями-производителями на коксохимические и металлургические предприятия, отгрузка российского угля в страны Ближнего и Дальнего зарубежья" — заявили в энергетическом агентстве страны-оккупанта.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, вместе с тем отсрочив ограничения на ее импорт по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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