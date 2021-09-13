В Украине изменятся цены на отопление, горячую воду и электроснабжение.

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимости от населенного пункта.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года. Также изменятся цены на горячую воду и электроэнергию.

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Сколько будем платить:

средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв,

тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/м куб.

Тариф на электроэнергию:

Согласно документу, Кабмин зафиксировал цену электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт-ч при объеме потребления не более 250 кВт-ч в месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

При этом для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч в месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн за кВт-ч за весь объем потребления.

Правительство закрепило тариф в 1,68 грн за кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за электроэнергию по общему счетчику в части потребления электроэнергии физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

Тариф в размере 1,68 грн за кВт-ч был закреплен за дачными и дачно-строительными кооперативами, садовыми товариществами, гаражно-строительными кооперативами на технические цели и освещение территории.

Кроме того, Кабмин отнес к категории потребителей, получающих электричество по фиксированной цене, юридические лица, которые сдают жилье для внутренне перемещенных лиц, и религиозные организации.

Согласно постановлению правительства, при наличии двухзонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках уплачивается полная цена.

Как менялся тариф на электроэнергию:

С 1 января Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа. Позже Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

11 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 киловатт-часов в месяц.

Режим спецобязательств:

20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм послеоплаты.

Прогнозы:

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

С 20 мая 2021 года прекратило работу обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи стал социальным и продавался для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

6 июля 2021 года "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ.

Автор: Елена Коваленко