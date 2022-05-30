Руководство национальной энергетической компании "Укрэнерго" пытается вывести ее из-под государственного управления.

Как пишет "Цензор.нет", именно так нужно рассматривать "юридическую возню" и судебные разбирательства, которые инициировал один из топ-руководителей "Укрэнерго" Максим Юрков и на данный момент поддерживает председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

Отмечается, что 20 апреля текущего года бывший член правления Максим Юрков (уволен в декабре 2021 г.) и корпоративный секретарь "Укрэнерго", занимающий сегодня должности Директора по юридическому обеспечению компании и исполняющий обязанности секретаря ее Наблюдательного совета, обратились в Хозяйственный суд Киева. Среди требований: запретить НЭК "Укрэнерго" исполнять решения Общих сборов акционеров компании, запретить Наблюдательному совету избирать и/или назначать членов правления компании, кроме Юркова и его коллеги Андрея Немировского, также уволенного в декабре 2021 г.

"Максим Юрков обратился в суд не с иском к Минэнерго, которое уволило его в декабре 2021 г. c должности члена правления, а с иском к НЭК "Укрэнерго", которое обязано исполнять решения органов своего же управления. То есть он как бы и не против решений Минэнерго и Наблюдательного совета компании, а он против ИСПОЛНЕНИЯ этих решений самой Компанией, где он продолжает работать, отвечает за все юридические вопросы и участвует в заседаниях Наблюдательного совета в качестве ее секретаря", – говорится в публикации.

Из этого следует, что и истцом, и фактическим ответчиком, который будет готовить документы для участия в суде Укрэнерго, будет один и тот же человек – Максим Юрков, отмечают в СМИ.

По данным журналистов, в результате такого процесса можно ожидать: "слива" этого дела в суде ответчиком –компанией Укрэнерго; блокированием через судебное решение всех кадровых вопросов Минэнерго и Наблюдательного совета компании об увольнении себя самого - Максима Юркова, коллеги и партнера - Андрея Немировского; невозможности назначить новых членов правления Компании на освободившиеся после их увольнения вакансии".

"Понятно, что это чистейшей воды конфликт интересов и многочисленные злоупотребления. Очевидно, что они происходят с согласия и поощрения председателя правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого, который также заинтересован в положительном решении Хозяйственного суда Киева по этому иску. Таким образом, все его люди вернутся в Компанию, она будет иметь право не исполнять решения корпоративных органов управления и по сути станет частной лавочкой своего руководства, – говорится в публикации. – Ведь как известно: кто назначает и контролирует кадры – тот и управляет всеми процессами. И это будет не Минэнерго и Наблюдательный совет компании".

Также отмечается, что Максим Юрков при увольнении с должности члена правления НЭК "Укрэнерго" в декабре прошлого года получил выходное пособие в размере 12 среднемесячных зароботных плат (с учетом должностного оклада, премий, других поощрительных и компенсационных выплат), что в итоге составило не менее 6 миллионов гривень дополнительных выплат.