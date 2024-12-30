Рост тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза угрожает энергобезопасности Украины, - Петренко

Повышение тарифов на транспортировку газа в Украине повлияет на энергетическую безопасность и экономику в целом. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По словам Петренко, ожидается кратный рост тарифов. "Если сравнивать с текущими цифрами, это будет повышение фактически в 4,5 раза", - отметил он.

Петренко подчеркнул, что хотя для населения действует мораторий на повышение цен, промышленность почувствует на себе последствия этого решения.

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"Фактически у нас будет повышение платы услуги за транспортировку. Соответственно это может привести к определенному увеличению цены на газ, что соответственно повлияет на компании, на экономику, коммерческий сегмент, потому что газ подорожает, и если он подорожает, то товары и услуги тоже подорожают", - пояснил он.

Петренко также обратил внимание на возможные последствия для добывающего сектора, в частности для государственных компаний.

"Это приведет к тому, что у компаний уменьшатся оборотные средства, особенно у государственных и того же самого "Укргаздобычи". Они будут больше платить за услуги газотранспортной системы, и у них будет меньше средств, чтобы инвестировать в отрасль", - добавил Петренко.

По его мнению, такие изменения могут негативно повлиять на энергетическую безопасность страны и поступления в бюджет.

"Соответственно у нас не будет роста добычи, или он может начать снижаться. Конечно это повлияет на энергобезопасность страны, плюс еще вопрос налогов. Чем меньше добыча, тем меньше рента и соответственно, отчисления в государственный и местные бюджеты", - подытожил Петренко.

Ранее Представители Европейской Бизнес Ассоциации отметили отсутствие прозрачности в процессе установления тарифов на транспортировку газа и предупредили о негативном влиянии повышения тарифов на отрасль.