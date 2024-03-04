Украинская газотранспортная система может функционировать и не осуществляя транзит российского природного газа.

Украина готова продлить транзит российского газа через свою ГТС при условии инициативы со стороны стран Евросоюза. В то же время о продлении действующего контракта с "Газпромом" или подписании нового речь не идет. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей пресс-конференции.

По его словам, Украина рассматривала различные варианты с европейскими коллегами. "Группа, объединение, консорциум... Это может быть ЕК, группа европейских стран, которые заинтересованы в сохранении транзита", - заявил премьер.

Ранее стало известно, что транзит российского газа через украинскую ГТС в прошлом году снизился на 28,4% по сравнению с позапрошлым, или - до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

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Транзит российского газа

Напомним, согласно договору, подписанному 30 декабря 2019 года, предусматривается транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м газа в год.

В январе Украина отрицала пересмотр соглашения с Россией о транзите газа. Заявление сделали сразу после того, как о возможности сохранения поставок через Украину сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также сообщалось, что в случае отсутствия нового соглашения Москва может обеспечить поставки газа покупателям из Евросоюза через бронирование краткосрочных мощностей в Украине.

Отметим, что в прошлом году "Газпром" поставил в Европу 28,3 млрд куб. м газа. По сравнению с 2022 годом этот показатель снизился на 55,6%.

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