В ЕС отмечают, что даже страны, которые больше всего зависят от российских поставок, смогут найти альтернативные поставки.

Европейский Союз готовится отказаться от продления ключевого соглашения с Россией по использованию украинского транзитного газопровода, когда оно закончится в конце года.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, обоснование исполнительной власти ЕС заключается в том, что даже страны, которые больше всего зависят от российских поставок — включая Австрию и Словакию — смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения действия соглашения.

"Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев в результате прекращения транзитного соглашения, включая моделирование пропускной способности других соединений, таких как "Турецкий поток", чтобы помочь компенсировать любой дефицит", - говорится в сообщении.

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По словам источников, исполнительная власть блока обсудит этот вопрос с государствами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

Один из источников отмечает, что все еще могут быть способы для стран и компаний с контрактами после 2024 года обеспечить поставки газа через Украину. Одним из методов было бы, чтобы Россия поставляла газ к украинской границе, а затем субъект ЕС заключал соглашение с оператором газотранспортной системы Киева о транспортировке газа в Австрию, Словакию или Чехию — три страны, которые больше всего зависят от поставок из Москвы.

Транзит российского газа в Европу

В 2023 году российский энергетический гигант "Газпром" отправил в Европу 28,3 миллиарда кубометров газа. Показатель снизился на 55,6% по сравнению с 2022 годом, когда Россия поставила в Европу различными маршрутами около 63,8 млрд куб. м газа.

В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки газа через Украину могут быть сохранены.

Впрочем, Украина возразила, что готова пересмотреть ключевое соглашение с Россией о транзите газа, после того, как премьер-министр Словакии заявил о такой возможности. Срок действия соглашения истекает в конце этого года.

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