Россия теряет газовый рычаг влияния на Европу.

Bank of America сообщил, что ситуация с газом в Европе быстро меняется от плохого сценария к еще худшему.

Об этом сообщает Business Insider.

Россия теряет возможность влиять на Европу с помощью газа. Bank of America предупредил, что Кремль может использовать этот фактор для создания кризиса в ближайшее время.

"Газовый рычаг России слабеет, поэтому страна может решить использовать его до того, как потеряет его", - отмечают в банке.

По данным Банка, после снижения мощности газопровода "Северный поток-1" до 20% накопленных запасов к зимнему периоду может оказаться недостаточно. Поэтому в настоящее время ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса.

Цены на фьючерсы на природный газ на TTF приблизились к отметке в 200 евро за мегаватт-час (204 доллара), что недалеко от 300 евро, достигнутых в марте.

"По мере роста пессимизма в отношении поставок из России спотовые и форвардные цены на природный газ в Европе устанавливаются в более высоком диапазоне", - говорится в сообщении Bank of America.

Как сообщал УНИАН, 26 июля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз не поддастся на газовый шантаж Москвы.

Также она добавила, что, если Россия полностью перекроет "Северный поток-1", то "нет никаких сомнений", что Германия продолжит свою санкционную политику против Москвы.

26 июля страны ЕС договорились о сокращении на 15% объемов потребления газа в сравнении с их средним потреблением за последние пять лет, на срок с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года с возможным продлением до конца мая.

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