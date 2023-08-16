Галущенко акцентировал внимание на необходимости скорейшего введения санкций против российской атомной энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко убежден, что немедленные санкции Запада против российской атомной отрасли могут побудить россиян начать переговоры по деоккупации Запорожской АЭС.

Он заявил в интервью Украинской службе Голоса Америки, что все остальные варианты, как добиться вывода сил РФ с крупнейшей в Европе атомной электростанции уже исчерпаны.

"Совершенно очевидно уже сегодня, что никакие разговоры с россиянами не дают эффекта с точки зрения того, что они должны покинуть Запорожскую станцию. И мы видим, что все возможные опции, которые были использованы, не дают результата. И сегодня, наверное, самый очевидный ответ - это как можно быстрее вводить санкции против российской атомной энергетики для того, чтобы побудить их к началу переговоров об их выходе из Запорожской атомной станции", - сказал Галущенко.

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Он акцентировал внимание на необходимости скорейшего введения санкций против российской атомной энергетики.

"Санкции - это ответ. Нет места в цивилизованном мире, на цивилизованных рынках государству, которое уничтожило все, до чего дошел мир в развитии мирного атома", - добавил министр.

Ситуация на ЗАЭС - детали

НАЭК "Энергоатом" информирует о новом инциденте на Запорожской атомной электростанции из-за преступных действий оккупантов. В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

На фоне оккупации армией РФ Запорожской атомной электростанции, Украина ожидает от представителей МАГАТЭ более критической позиции относительно того, что делают оккупанты на станции.