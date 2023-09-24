Украина рассматривает все сценарии возможных действий на ЗАЭС и готовится к ним.

В случае наступления аварии на Запорожской АЭС жителям Энергодара стоит не выходить из дома первые дни, а также сделать запасы воды и еды.

Такие советы дал научный сотрудник Института газа НАН Украины кандидат технических наук Константин Семейко, отвечая в эфире телемарафона на вопрос о последствиях контрнаступления Украины на юге.

По его словам, россияне, когда почувствуют давление украинских военных на Запорожском направлении могут прибегнуть к непредсказуемым действиям на атомной станции в Энергодаре.

Видео дня

"Ближайшие три километра от станции, там даже ближе к Энергодару - это участки, где могут быть самые большие нюансы", - сказал Семейко.

Он добавил, что Украина рассматривает все сценарии возможных действий на станции и готовится к ним.

Эксперт также допустил, что россияне демонтировали системы защиты на станции. Таким образом, сценарии и последствия возможной радиационной аварии будут зависеть от нескольких факторов.

"Это зависит от многих факторов, а также от погодных условий. Если ветер будет дуть не в сторону Энергодара, а в другую сторону ... Если это будет угроза, то она и для самих россиян. Тоже есть возможность, чтобы до них дошло", - пояснил эксперт.

Семейко отметил, что в случае наступления какой-то аварии на ЗАЭС жителям Энергодара нельзя будет выходить из помещений первые несколько дней.

"Это при наихудшем сценарии, нужно заклеить окна. Также дома должен быть запас еды и воды", - сказал ученый, добавив, что позже выходя на улицу, нужно будет закрывать кожу плотной одеждой.

Российские террористы на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, недавно Международное агентство по атомной энергетике ООН предупредило о потенциальной угрозе ядерной безопасности из-за активизации боевых действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции в Украине.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали многочисленные взрывы в течение последней недели, что может свидетельствовать об усилении военной активности в регионе.

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Захватчики целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг. На объекте также постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом", при этом украинские работники в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: