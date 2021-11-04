По словам Геруса, ограничение в ноябре не должно иметь существенного влияния на украинский рынок.

Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украине до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Такое ограничение в ноябре не должно иметь существенного влияния на украинский рынок. Во-первых, экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок. Во-вторых, в ноябре низкая активность по закупке газа", - считает Герус.

Остановка экспорта энергетического угля в Украину

Читайте такжеВ Украине подскочили цены на топливо: что подорожало больше всегоС 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину.

Речь идет об угле марки А (антрацит) и т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

Кроме того, российская компания "Интер РАО" 21 октября отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.

1 ноября генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу сократились на 34%, по сравнению с объемами на 1 октября, и уже скоро могут дойти до нуля.

Автор: Анна Бредихина