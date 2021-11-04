Госкомпания "Российские железные дороги" не подтверждает проезд вагонов с казахстанским углем через РФ.

Российская Федерация заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Технически блокирование происходит на уровне РЖД (госкомпания "Российские железные дороги" – УНИАН), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ", - отметил Герус.

По его словам, соответствующее ограничение наложено лишь на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину.

Кроме того, российская компания "Интер РАО" 21 октября отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.

Также Герус сообщил, что Россия ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину, при этом отметив, что ограничение поставок в этом месяце не должно существенно повлиять на украинский рынок.

1 ноября генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшились на 34%, по сравнению с объемами на 1 октября, и уже скоро могут дойти до нуля.

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По состоянию на 25 октября запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ почти в четыре раза ниже запланированных объемов.

3 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенне-зимний период 2021-2022 годов из-за мирового энергетического кризиса будет сложным для Украины и граждан. По его словам, пройти зимний период планируется за счет отечественной атомной энергетики. Также он отметил, что правительство координирует закупки угля, а Минэнерго активизирует его собственную добычу. По данным Минэнерго, Украина имеет контракты на поставки угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики.

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Автор: Анна Бредихина