Кабмин ранее решил создать национальную сеть АЗС на базе компании, связанной с Медведчуком.

Цены на топливо в Украине не снизятся, несмотря на недавнее решение Кабмина передать "Нафтогазу" сеть из более 170 заправок компании Glusco, связанной с кумом Путина Медведчуком.

По словам заместителя директора НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, никакой государственной сети АЗС на базе Glusco создано не будет.

"Группа "Нафтогаз" - коммерческая компания, единственная цель которой по уставу - получение прибыли для акционера. Если каким-то удивительным образом руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими "Нафтогазу", то просто на рынке появится еще один участник", - рассказал он изданию "Фокус".

Эксперт также выразил убеждение, что никто не будет устанавливать низкие цены или обеспечивать стабилизацию топливного рынка.

"Пока не будет изменения в уставе "Нафтогаза", не будет создан набсовет, что будет реализовывать интересы государства, пока не будут условия контрактов с топ-менеджментом соблюдаться, а менеджмент - нести ответственность за свои решения, до тех пор ни о какой государственной сети речи быть не может", - уверен Геннадий Рябцев.

Ранее сообщалось, что в Украине происходит юридический процесс передачи НАК "Нафтогаз Украины" автозаправочных станций из российских активов для создания национальной сети АЗС.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.