РФ в 2023 году почувствует финансовый удар от санкций, отметила советник главы НАК "Нафтогаз Украины".

До конца года Россия не сможет продавать 90% своей нефти из-за частичного нефтяного эмбарго, которое вводит Евросоюз.

Об этом рассказала советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук в эфире одного из телеканалов.

"До конца 2022 года, ожидаем, что 90% всей нефти Россия продать не сможет. Хочу заметить, что Россия имеет определенную "защитную подушку", поэтому еще некоторое время, средства будут поступать. Однако в среднесрочной перспективе это все же неподъемный удар для российской экономики", - сказала она.

Благодаря тому, что Европа отказывается от российской нефти, энергоресурсы, которые РФ планирует поставлять в Китай или Индию, будут проданы значительно дешевле, а значит очень сильно пострадает экономика России.

По ее словам, у России не безграничные возможности в хранении нефти. До определенного момента трубу еще можно будет использовать и наполнять танкеры. Но рано или поздно Россия будет просто вынуждена приостановить добычу нефти. И это будет именно той точкой невозврата, когда российская нефтедобывающая индустрия потерпит крах.

"Если мы понимаем, что до конца 2022 года Европа не покупает 90% нефти у России, то до конца года их ждет кризис. Что касается финансового удара, то его последствия будут ощутимыми в 2023 году", - считает она.

Напомним, в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на нефть из России.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что из-за частичного нефтяного эмбарго Россия останется без доходов в размере от 10 до 25 миллиардов долларов.

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