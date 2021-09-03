Регулятор напомнил, что тарифы, которые регулируются государством, не должны допускать перекрестного субсидирования между потребителями.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), считает необходимым повысить цены на электроэнергию для населения до экономически обоснованных для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке электричества.

Об этом регулятор сообщил в ответе на запрос УНИАН.

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Регулятор напомнил, что, согласно закону "О рынке электрической энергии", цены и тарифы, которые регулируются государством, не должны допускать перекрестного субсидирования между потребителями.

"Значит, НКРЭКУ считает необходимым и первоочередным приведение фиксированных цен для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню", - сказано в ответе.

По мнению нацкомисии, это позволит снизить финансовую нагрузку на госпредприятия НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложены специальные обязательства (ПСО) по обеспечению населения дешевой электроэнергией, а также обеспечить ликвидацию перекресного субсидирования.

В НКРЭКУ отметили, что на сегодня "переходная" модель специальных обязательств на рынке электроэнергии, которая предусматривает возможность этих двух госкомпаний напрямую продавать электроэнергию поставщикам универсальных услуг для потребностей населения, исключив "Гарантированного покупателя", не применяется. Это связано с тем, что Кабинет министров регулярно вносит изменения, отсрочивающие вступление в силу этого механизма.

"НКРЭКУ много раз указывала на то, что такая "переходная" модель является финансово действенной и позволила бы сбалансировать деятельность производителей электрической энергии, гарантированно обеспечить население необходимыми объемами электрической энергии и стабилизировать работу поставщиков универсальных услуг, что в целом будет иметь позитивное влияние и экономически сбалансированное решение финансовых проблем на рынке", - считает регулятор.

При этом пресс-служба подчеркнула, что Нацкомиссия не имеет полномочий устанавливать тарифы на электроэнергию для населения, но участвует в разработке механизма ПСО.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

11 августа Кабмин зафиксировал цену электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт-ч при объеме потребления не более 250 кВт-ч в месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

При этом для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч в месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн за кВт-ч за весь объем потребления.

До этого правительство неоднократно продлевало срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии, и в том числе фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Цены на электроэнергию для населения в Украине остаются низкими и регулируемыми за счет механизма спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии. При этом, стоимость электричества для промышленных потребителей в 2-3 раза выше и превышает 4 грн за кВт-час. Такую ситуацию и называют перекресным субсидированием, когда для одних потребителей энергоресурс дороже, чем для других. Это, в свою очередь, отражается на ценах товаров и услуг.

Автор: Анна Бредихина