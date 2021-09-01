Для 20% потребителей тарифы на электроэнергию останутся без изменений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что с 1 октября стоимость электроэнергии для 80% населения уменьшится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

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"Начиная с 1 октября, 80% украинских домохозяйств будут платить меньше за электроэнергию, поскольку в прошлом месяце правительство снизило соответствующие тарифы", - сказал он.

При этом, по словам премьера, для оставшихся 20% потребителей тарифы на электроэнергию останутся без изменений.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

11 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 киловатт-часов в месяц.

При этом, если домохозяйство использовало свыше этой нормы, то все потребленное электричество необходимо оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 января Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

Автор: Анна Бредихина