В Кремле хотят вызвать проблемы энергосектора Нидерландов.

В России искали точки в Северном море, где они могут устроить диверсии для того, чтобы прервать энергоснабжение Нидерландов. Как передает ресурс NOS заявление директор нидерландской военной разведки MIVD Ян Свілленс, для этого россияне пытались создать специальную карту.

Несколько месяцев назад в море вблизи Нидерландов был обнаружен корабль РФ, который пытался собрать данные о ветровых электростанциях. По словам Свилленса, "с судном вовремя справились" и опасность ликвидировали.

Кроме ветряных электростанции России также была важная информации об интернет-кабелях и газопроводах. Российской разведке нужны картографические данные о вышеперечисленных объектах.

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Как заявляют в нидерландских спецслужбах, такие действия РФ являются подготовкой к диверсиям. Также возможно нападение служб Кремля и на другие объекты. В том числе и те, что связаны с питьевой водой.

Отметим, что недавно Нидерланды очередной раз выслали из страны российских дипломатов. В 2022-м году показатель изгнанных дипломатов РФ составлял 17 человек. Амстердам также не впускает к работе в дипломатических миссиях россиян, являющихся офицерами разведки.

Отношения Нидерланды и России-это стоит знать

Недавно Амстердам заявил, что полностью избавился от зависимости от российских энергоносителей.

Власть Нидерландов готова создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях РФ в Украине.

В октябре прошлого года стало известно, что в Нидерландах предложили Европе альтернативу российскому газу.

Кроме этого Амстердам регулярно помогает Украине воевать против России. В Нидерландах выразили поддержку поставкам Киеву самолетов. Также премьер-министр страны сообщил о готовности вместе с Данией поставить 100 Leopard. Еще и в правительстве страны дополнительно заявляли о возможности передать Украине десятки тысяч снарядов для Leopard.

Однако в Нидерландах был зафиксирован инцидент, в котором обнаружили поставки чипов в Россию даже в обход санкций.

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