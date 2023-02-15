Помощь со стороны правительства Нидерландов анонсировала глава Минобороны Кайса Оллонгрен.

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен анонсировала предоставление Украине 20 тысяч снарядов для боевых танков немецкого производства Leopard 2. Ранее в правительстве также прокомментировали вопрос передачи истребителей F-16 Украине.

Чиновница заявила о бессмысленности поставки танков без наличия соответствующих снарядов для работы машин на поле боя, пишет De Telegraaf.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", - заявила она.

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Министр указала, что хотя Нидерланды не могут помочь Киеву передачей собственных танков, Амстердам все же готов сделать свой вклад в так называемую "танковую коалицию": страна даст Украине запчасти, боеприпасы, а также обучит украинских военных.

"Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", - заявила Оллонгрен.

При этом министр не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину. Однако на данный момент поставок точно не будет, сказал она.

Отказ Нидерландов передавать Украине арендованные Leopard 2

Отметим, что на фоне активизации усилий партнеров по созданию так называемой "танковой коалиции" после официального разрешения Германии на реэкспорт Leopard 2 Киеву - Нидерланды и Дания стали единственными странами, которые отказались помогать Украине танками.

В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что сейчас Амстердам арендует у Германии 18 танков Leopard 2. Однако он исключил возможность передать их Киеву после соответствующих обсуждений с немецким правительством. В Дании также отказались давать Украине танки, намекнув на финансовую компенсацию за такое решение.

Тем временем украинские военные показали свои маневры на танках Leopard 2 в рамках учений в Германии, а правительство Польши заявило, что вместе с партнерами сформировало первый танковый батальон для Украины.

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