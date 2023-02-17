Глава правительства страны склоняется к тому, чтобы поддержать поставки самолетов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита был обсужден вопрос военной помощи Украине, а в частности предоставление самолетов.

"То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты - да. Но дальше я об этом не говорил бы, потому что это может не помочь достичь решения", - сказал Марк Рютте на пресс-конфереции, передает Interfax.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что договориться по поставкам самолетов труднее, чем на счет "танковой коалиции". Однако определенные положительные моменты уже есть, как вот обучение украинских пилотов.

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"Мы точно будем работать над этой коалицией (самолетов – прим.). Мы начали разговор о тренировках. Это вопрос ко всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Украина настойчива в тех вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении мы будем иметь результат", - сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что Нидерланды являются одним из лидеров в помощи Украины в разных сферах и на разных площадках:

"Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут о ней", - говорится в обращении президента в его Telegram-канале.

Нидерланды и помощь Украине: что известно

Нидерланды пообещали организовать вместе с двумя странами поставка 100 танков Leopard для ВСУ. Кроме этого Амстердам согласился передать десятки тысяч снарядов для этих танков.

В январе стало известно, что Нидерланды готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей F-16.

Также Амстердам готов купить танки Leopard-2 для Украины.

17 января СМИ сообщали о передаче Киеву системы ЗРК Patriot от Нидерландов.

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