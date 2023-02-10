Амстердам избавился от импорта даже газа, который не входил в требования санкций против РФ.

Нидерланды полностью стали независимыми от российского угля, нефтепродуктов и газа. Об этом заявил министр климата и энергетики страны Роб Еттен для NOS.

Отказываясь от сырой нефти, дизеля, керосина и угля Амстердам выполняет санкции против России, которые ввели страны ЕС и партнеры против агрессора после начала полномасштабного вторжения. А вот природный газ не входит в перечень санкций, однако нидерландский Кабмин стремился обрести полную независимость от Москвы.

Альтернативой природному газу был выбран сжиженный газ, доставляемый кораблями. Для его поставки недавно была построена плавучая установка в Эмсхафене (у границы с Германией). Правда, частично СПГ имеет российское происхождение.

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Йеттен добавил, что нидерландские хранилища газа относительно заполнены:

"Это означает, что задача на следующую зиму менее жесткая, потому что нам придется меньше заправляться. Но нам придется готовиться к периоду в несколько лет, когда газ относительно дороже, чем мы привыкли", - сказал чиновник.

Влияние санкций Запада на экспорт Россией собственного топлива

В начале 2023-го года стало известно, что с помощью санкций закупка российской нефти ЕС сократилась на 90%. Параллельно Германия начала импорт сжиженного газа из США.

Россия теряет по 170 миллиардов долларов ежедневно из-за потолка цен на нефть.