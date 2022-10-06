Нидерланды пока отвергают призывы увеличить объемы добычи.

Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе Гронингенское месторождение природного газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, у месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.

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Месторождение находится в процессе закрытия и Нидерланды пока отвергают призывы увеличить объемы добычи. Причина в том, что бурение приводило к землетрясениям, и голландские власти не хотят рисковать.

Как пишет издание, в месторождении находится около 450 млрд кубометров извлекаемого газа на сумму около 1 триллиона долларов. Также есть возможность добывать примерно на 50 млрд кубометров в год больше, чем добывается в настоящее время, по данным Shell Plc , одного из двух основных партнеров, участвующих в его эксплуатации.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф заявил, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать проблемы других стран Европы. "Отсутствие газа может вынудить нас принять это решение", - сказал он

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября 2022 года "Газпром" официально признал падение спроса на российский газ.

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