В правительстве страны заявили, что Россия вновь пытается тайно разместить разведчиков в качестве своих дипломатов.

18 февраля 2023 года Нидерланды объявили о высылке части российских дипломатов. Согласно сообщению на официальном сайте правительства страны, российское посольство будет сокращено после того, как переговоры с РФ зашли в тупик.

"Россия снова и снова пытается тайно устроить в Нидерланды дипломатами офицеров разведки. В то же время Россия отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам для персонала генконсульства в Санкт-Петербурге и посольства в Москве. Это недопустимо", – отмечается в сообщении.

Поэтому правительство Нидерландов решило, что российское посольство в Гааге не может иметь больше дипломатов, чем посольство Нидерландов в Москве.

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"Таким образом, ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды", – говорится далее.

Согласно сообщению, российские дипломаты, которые не могут остаться, должны выехать из Нидерландов в течение двух недель.

Ситуацию также прокомментировал заместитель премьер-министра Нидерландов и министр иностранных дел Вопке Гукстра.

"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки иметь офицеров разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Мы не позволим этого. В то же время важно оставлять посольства открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо", – сказал он.

Учитывая ситуацию, Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля. Посольство Нидерландов в Москве будет оставаться открытым.

Переговоры о визах для дипломатов длятся почти год. После вторжения России в Украину в марте 2022 года Нидерланды выдворили 17 офицеров российской разведки. В ответ Россия выдворила 15 нидерландских дипломатов. С этого момента ведутся переговоры о размещении новых дипломатов с обеих сторон.

Выдворение российских дипломатов

2 февраля 2023 года стало известно, что Австрия высылает из страны четырех российских дипломатов. Накануне австрийский президент Александр Ван дер Беллен посетил Украину. Отмена дипломатического статуса для россиян связана с нарушением ими некоторых договоров.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал своих коллег в ЕС окончательно лишиться российских посольств и дипломатов, поскольку в них нет особого смысла.

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