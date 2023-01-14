К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. На месте атаки возник пожар, но, к счастью, никто не пострадал.

Информацией об этом поделилась глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в официальном Telegram-канале. Она написала: "В результате вражеского обстрела на территории объекта возник пожар. Все соответствующие службы оперативно отреагировали на возникновение чрезвычайной ситуации. На место тушения прибыли спасатели для локализации пожара. К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет".

Участок дороги рядом с инфраструктурным объектом заблаговременно перекрыли для минимизации потенциального ущерба. При этом все сотрудники находились в укрытии во время воздушной тревоги.

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Онищук отдельно выделила тщательную работу сил ПВО. Украинские воины сбили две ракеты в Ивано-Франковской области, но одна все же "прорвалась" к объекту.

Атака российских оккупантов 14 января: что известно

Воздушную тревогу в большинстве областей объявили примерно в 14:30. Чуть позже "покраснели" и оставшиеся западные регионы.

В течение следующих часов поступала информация о работе ПВО во многих областях: Николаевской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и других.

Рашисты намеренно ударили по многоэтажке в Днепре. В результате один из подъездов был полностью разрушен, а под завалами оказались люди. По последней информации, оккупанты своей атакой убили 5 человек, а еще 27 получили ранения. Среди последних есть дети.

Атаки по критической инфраструктуре также зафиксировали на Харьковщине и Львовщине. В Харькове из-за удара ввели аварийные отключения света и временно остановили метрополитен.

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