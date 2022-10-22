По области оккупанты запустили пять БПЛА.

В ночь на субботу российские оккупанты атаковали Черкасскую область с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Предварительно пятью дронами-камикадзе. Имеем прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - отметил он.

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"Обращаюсь ко всем: никаких фото или видео! Распространяя их, вы собственноручно вредите ВСУ и помогаете врагу. Будьте сознательными! От этого зависит наша безопасность!",- призвал Табурец.

Также по данным Табуреца, в Черкасской области сейчас без света Уманский район и часть Звенигородского района.

"Сейчас без света Уманский и часть Звенигородского районов. Это аварийное отключение вызвано вражескими атаками на энергообъекты соседней Кировоградщины", - пояснил он.

Председатель ОВА добавил, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, прежде всего - на объектах критической инфраструктуры.

Табурец призвал местных жителей экономить электроэнергию.

Сегодняшняя атака оккупантов

Председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в двух районах Кировоградской области.

Кроме того оккупанты ударили по ряду других областей.

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