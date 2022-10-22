Разрушен объект электроснабжения, который обеспечивает электричеством один из районов Одесской области.

В Одесской области из-за ракетного удара, нанесенного сегодня российскими оккупантами, разрушен один из объектов электроснабжения, который обеспечивает электричеством Одесский район.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по коммуникациям ДТЭК "Одесские электросети".

"22 октября из-за обстрела РФ был разрушен один из объектов электроснабжения, питающий Одесский район области. Аварийные бригады энергетиков проводят обследование и прилагают все необходимые усилия, чтобы вернуть электроснабжение всем жителям области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без света остались люди, проживающие в части указанного района.

Аварийные бригады уже выехали для обследования места разрушения, определения необходимого ресурса и времени восстановления работы оборудования.

"Действия компании скоординированы с местными властями и спасательными службами. Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей области", - сообщили в отделе.

Атака России 22 октября: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту инфраструктуры Одесской области, в нескольких населенных пунктах нет света. Есть раненые.

В Воздушном командовании "Юг" также сообщили, что 22 октября, в 07:00, россияне атаковали территорию Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" уничтожено 4 ракеты над Одесской областями, 1 – над Николаевской.