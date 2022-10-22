Враг атаковал "Калибрами" и Х-101/Х-555.

Уничтожено 18 крылатых ракет российских оккупантов, которые были выпущены по украинским городам во время обстрелов с 7 до 11 утра в субботу, 22 октября.

Об этом идет речь в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

В 07:00 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы были объекты критической инфраструктуры в различных областях страны.

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"Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555)", – сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, оккупанты атаковали и с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр": всего 16 пусков.

"Авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено 18 крылатых ракет врага: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР "Калибр", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 22 октября: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром в субботу, 22 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно о попадания русских ракет в объекты инфраструктуры в Ривненской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской и Кировоградской областей.

В течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

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