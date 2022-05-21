Литва получает газ от США с помощью терминала СПГ в Клайпеде.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Литва с 22 мая не будет получать российские газ, нефть и электричество.

Об этом сообщает Delfi.

"Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, полной энергетической независимости страна достигнет после успешного завершения синхронизации, а свои потребности в электроэнергии покроет за счет собственной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Литва получает газ от США с помощью терминала СПГ в Клайпеде. Страна потребляет собственное электричество, а также импортирует его из стран ЕС.

По его словам, полной энергетической независимости страна достигнет после успешного завершения синхронизации, а свои потребности в электроэнергии покроет за счет собственной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Литва получает газ от США с помощью терминала СПГ в Клайпеде. Страна потребляет собственное электричество, а также импортирует его из стран ЕС.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

Несмотря на это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть.

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