Благодаря принятию закона будет сбалансирована работа энергосистемы.

Верховная Рада приняла закон об использовании в Украине накопителей энергии, которые сбалансируют работу энергосистемы и повысят стабильность электроснабжения для потребителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, при разработке законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии" (№5436-д) были учтены основные принципы правового регулирования систем накопления энергии в странах ЕС.

"Его принятие обеспечит использование систем накопления энергии, сбалансирует работу энергосистемы, будет способствовать синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-Е, а также повысит стабильность электроснабжения для потребителей", - говорится в сообщении.

Законом предусматривается создать нового участника на рынке электрической энергии - оператора установки хранения энергии - и определяются его права и обязанности. Определение термина "хранение энергии" приводится в соответствие с Директивой ЕС.

Также регулируются вопросы лицензирования деятельности по хранению энергии, возможность использования системы хранения энергии потребителями, а также производителями электрической энергии, в частности, производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Согласно принятому закону, оператор установки хранения энергии имеет право оказывать услуги по балансировке и вспомогательные услуги. Оператору системы передачи и оператору системы распределения запрещается осуществлять деятельность по хранению энергии, в то же время определяются исключительные условия, при которых они могут использовать установки хранения энергии.

Накопление энергии:

16 ноября 2021 года законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии" был принят в первом чтении.

Согласно пояснительной записке, задача систем накопления энергии (energy storage) - это оптимизация производства электроэнергии за счет выравнивания графика нагрузки как на электростанцию, так и на электроэнергетическую инфраструктуру.