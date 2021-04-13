За принятия документа проголосовали 174 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания не поддержала проект постановления о возвращении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 90 коп. за кВт-ч при потреблении первых 100 кВт-ч.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления № 4590 «О принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч» проголосовали 174 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеПрощай, льготный тариф: сегодня в Украине подорожала электроэнергия

Глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что возглавляемый им комитет на своем заседании не поддержал указанный проект. По его словам, документ дублирует содержанием закона, который уже был принят парламентом 28 января.

«Нам не имеет смысла принимать то, что нами уже было принято 28 января», - сказал он.

Парламент намеревался своим решением поручить Кабинету министров разработать постановление, которое направлено на принятие неотложных мер по возвращению льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч.

«Большинство пенсионеров, которые всячески экономили электроэнергию ради льготного тарифа, с 1 января вынуждены почти вдвое больше платить за платежки. Учитывая это, возникла насущная необходимость принятия неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч», - сказано в пояснительной записке.

Что этому предшествовало

В конце декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

28 января Верховная Рада поручила Кабинету министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до начала 2021 года, что поможет снизить тарифы на «коммуналку».

25 марта Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 мая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина