Представитель Атомпрофсоюза отметил, что Минэнерго настаивает на срочном назначении членов набсовета "Энергоатома", чтобы «закрепить свое влияние» на деятельность компании.

Профсоюзная организация госкомпании НАЭК «Энергоатом» Атомпрофсоюз выступает против поспешного создания наблюдательного совета компании, на формировании которого настаивает руководство Министерство энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

«Мы заинтересованы (в корпоратизации – УНИАН). И вы знаете, что в указе Президента Украины есть передача в прямое подчинение Кабинету министров. Единственный вопрос, почему наблюдательный совет и комиссию создает Министерство энергетики, из подчинения которому мы хотим выйти? Никто этого нам не может пояснить. Почему не Минэкономразвития, которое занимается вопросами, связанными с созданием набсоветов?», - сказал он.

По словам Лыча, Атомпрофсоюз не видит целесообразности, вступая в процесс корпоратизации компании, создавать наблюдательный совет, поскольку после его завершения появится необходимость пересматривать вопрос о пребывании в должности уже назначенного состава набсовета.

Представитель профсоюза считает, что таким образом Министерство энергетики пытается «закрепить свое влияние» на деятельность "Энергоатома".

«Зачем такая поспешность? Зачем так делается, что Министерство энергетики и в дальнейшем пробует закрепить свое влияние на деятельность «Энергоатома»?... Сегодня Министерство очень вмешивается в хозяйственную деятельность «Энергоатома» путем постановлений, ручного управления», - подчеркнул Лич.

Как сообщал УНИАН, ранее Атомпрофсоюз заявил, что намерен объявить бессрочную акцию протеста, если правительство не примет механизм по выведению госкомпании НАЭК «Энергоатом» из кризиса, согласно указу президента Украины и действующему закону.

В плане приоритетных действий правительства на 2020 год говорится, что правительство намерено в декабре начать процесс корпоратизации государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

В конце апреля 2017 года компания Deloitte, которую Европейский банк реконструкции и развития выбрал консультантом для «Энергоатома», представила начальный отчет о реализации проекта по корпоратизации компании. Согласно этому отчету, процесс корпоратизации будет проведен в три этапа: первый – это изучение и оценка существующей законодательной базы, второй – разработка дорожной карты и третий – определение роли совета директоров, наблюдательного совета компании, построение системы финансового контроля.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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Автор: УНИАН