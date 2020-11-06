Профсоюзная организация госкомпании НАЭК «Энергоатом» Атомпрофсоюз выступает против поспешного создания наблюдательного совета компании, на формировании которого настаивает руководство Министерство энергетики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лыч.
«Мы заинтересованы (в корпоратизации – УНИАН). И вы знаете, что в указе Президента Украины есть передача в прямое подчинение Кабинету министров. Единственный вопрос, почему наблюдательный совет и комиссию создает Министерство энергетики, из подчинения которому мы хотим выйти? Никто этого нам не может пояснить. Почему не Минэкономразвития, которое занимается вопросами, связанными с созданием набсоветов?», - сказал он.
По словам Лыча, Атомпрофсоюз не видит целесообразности, вступая в процесс корпоратизации компании, создавать наблюдательный совет, поскольку после его завершения появится необходимость пересматривать вопрос о пребывании в должности уже назначенного состава набсовета.
Представитель профсоюза считает, что таким образом Министерство энергетики пытается «закрепить свое влияние» на деятельность "Энергоатома".
«Зачем такая поспешность? Зачем так делается, что Министерство энергетики и в дальнейшем пробует закрепить свое влияние на деятельность «Энергоатома»?... Сегодня Министерство очень вмешивается в хозяйственную деятельность «Энергоатома» путем постановлений, ручного управления», - подчеркнул Лич.
Как сообщал УНИАН, ранее Атомпрофсоюз заявил, что намерен объявить бессрочную акцию протеста, если правительство не примет механизм по выведению госкомпании НАЭК «Энергоатом» из кризиса, согласно указу президента Украины и действующему закону.
В плане приоритетных действий правительства на 2020 год говорится, что правительство намерено в декабре начать процесс корпоратизации государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.
В конце апреля 2017 года компания Deloitte, которую Европейский банк реконструкции и развития выбрал консультантом для «Энергоатома», представила начальный отчет о реализации проекта по корпоратизации компании. Согласно этому отчету, процесс корпоратизации будет проведен в три этапа: первый – это изучение и оценка существующей законодательной базы, второй – разработка дорожной карты и третий – определение роли совета директоров, наблюдательного совета компании, построение системы финансового контроля.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.
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