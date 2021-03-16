Как отмечают аналитики, после подписания соглашения Украина усиливает свое присутствие в прифронтовом регионе.

С присоединением Покровской угольной группы к "Метинвесту" на ее предприятиях начались положительные изменения. Там, по информации журналистов, открывают новые рабочие места и повышают зарплаты и соцгарантии.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Стоит отметить, что Шахтоуправление Покровское и Свято-Варваринская обогатительная фабрика расположены всего в 70 км от оккупированного Донецка.

Как рассказывает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, у "Метинвеста" амбициозные инвестиционные планы на 2021 год, благодаря которым количество работников там может вырасти на 1 тысячу.

Читайте такжеПриобретение "Метинвестом" "Покровской угольной группы" является позитивным шагом для Украины - экспертВ сюжете "5 канала" говорится, что в составе "Метинвеста" предприятия Покровской угольной группы модернизируют производство и увеличивают добычу. А результат этого, отмечают эксперты, – снижение зависимости от импортного угля и развитие экономики региона.

Сейчас в планах компании "Метинвест", по словам Беленького, увеличение производства рядового угля там еще примерно на 20%.

"Таким образом будет расти производство, расти производительность труда за счет внедрения новых технологий", – объясняет председатель Федерации металлургов Украины.

Как отмечают аналитики, после подписания соглашения Украина усиливает свое присутствие в прифронтовом регионе. А еще такой шаг "Метинвеста" - это пример для других инвесторов.

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Автор: УНИАН