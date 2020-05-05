Повысим тарифы на свет: НКРЭКУ представила план выхода из кризиса в энергетике

Регулятор презентовал 2 сценария выхода из кризиса в энергетике, которые предусматривают повышение тарифов либо с 1 июля 2020 года, либо с 1 января 2021 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 миллиардов гривень в год, необходимых для преодоления кризиса неплатежей на рынке.

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Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время онлайн-трансляции круглого стола.

Коваленко презентовал два сценария выхода из кризиса долгов на рынке электрической энергии. Оба они предусматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения. Но согласно 1 варианту – с 1 января 2021 года, а по 2 варианту – с 1 июля 2020 года.

"По второму сценарию - отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч с 1 июля 2020 года, что в денежном выражении принесет 12 миллиардов гривень в год", - сказал он.

Кроме того, НКРЭКУ считает необходимым в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, что позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 миллиардов гривень.

Коваленко также отметил, что уязвимые категории населения получат адресную денежную помощь (субсидию).

По его словам, общий объем дотаций цены электроэнергии для населения за счет электротарифов для промышленности сейчас составляет порядка 50 миллиардов гривень. Средневзвешенный тариф на электроэнергию для населения - 1,07 гривни за кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно за счет ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК "Энергоатом", которая вырабатывает самую дешевую электрическую энергию на рынке.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывел в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации.

Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.

Справка УНИАН. В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 гривня 68 копеек за кВт-ч.