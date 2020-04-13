В Европе произошел рекордный обвал цен на электроэнергию

Средневзвешенная стоимость электроэнергии составила 2,06 евро за МВт-ч.

Цены на электроэнергию на европейских рынках в некоторых странах упали до отрицательных значений.

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Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool, которая объединяет 13 рынков в Европе, а также данные венгерской энергетической биржи HUPX.

По данным системы Nord Poll, средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Бельгии, Германии, Австрии, Франции и Нидерландах 13 апреля достигла отрицательных значений.

Минимальная цена на "рынке на сутки вперед" в европейском регионе составила -17,9 евро за МВт-ч, а максимальная 5,86 евро за МВт-ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии составила 2,06 евро за МВт-ч.

Согласно данным HUPX, в Чехии и Словакии наблюдается такая же тенденция. Отрицательных значений цены могут достигать при низком спросе на электрическую энергию.

По данным госпредприятия "Оператор рынка", в Украине средневзвешенная цена рынка "на сутки вперед" на 13 апреля в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" составила 1218 гривень за МВт-ч, а в Бурштынском энергоострове 1575,09 гривни за МВт-ч.

Как сообщал УНИАН, цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" на 11 апреля обновила исторический минимум и упала до 606,26 гривни за МВт-ч. Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 486,98 гривни за МВт-ч.

Справка УНИАН. По данным "Оператора рынка", средневзвешенная цена электроэнергии в марте 2020 года на рынке "на сутки вперед" составила 1 391,23 гривни за МВт-ч. Это на 9,42% больше, чем было в феврале.

В торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию по сравнению с февралем в марте увеличилась на 11,24% и составила 1 370,54 гривни за МВт-ч. В Бурштынском энергоострове цена уменьшилась на 5,44%, если сравнивать с прошлым месяцем, и составила 1 587,41 гривни за МВт-ч.

Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.