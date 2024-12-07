Повышение тарифа на передачу электроэнергии лишит украинскую продукцию конкурентности, - эксперт

Существенное повышение тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей, которое приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики, сделает украинскую продукцию неконкурентной на мировых рынках, а Украину - лишит инвестиционной привлекательности. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

"Электроэнергия напрямую влияет на жизнедеятельность добывающих компаний. Если себестоимость добычи существенно возрастет, отрасль потеряет рентабельность. В четвертом пункте нашего Плана мира сказано, что совместно с союзниками мы будем защищать инвестиции в недра. Но, когда сюда придут союзники и посмотрят, какая у нас тарифная политика, они могут и не делать инвестиций, ведь продукция будет неконкурентоспособной", - объяснила она.

Она выразила убеждение, что чем больше инвестиций зайдет в украинскую экономику, тем проще нам будет вести оборону, ведь в этом случае инвесторы будут защищать свои интересы. Именно поэтому взвешенная тарифная политика - залог экономической и национальной безопасности Украины.

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Напомним, ранее НКРЭКУ опубликовала проект решения о существенном повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение - необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго, и провести выплаты по кредитам.

В свою очередь, Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы, вместо повышения тарифов.