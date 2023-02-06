Государство ввело санкции против российского нефтепродукта в соответствии с позицией стран "Большой семерки".

Япония поддержала позицию Евросоюза и ввела санкции на российские нефтепродукты в соответствии с решением стран "Большой семерки" (G7).

Свои ограничения Токио ввел в понедельник, 6 февраля, как говорится в заявлении МИД страны. Речь идет об ограничении цен на нефть из РФ в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от сорта нефтепродуктов.

Своим решением Япония поддержала аналогичные меры со стороны Евросоюза. В частности, Совет ЕС 4 февраля утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в России или экспортируются оттуда.

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Тогда ЕС обозначил две предельные цены на нефть из РФ. Одна из них касается нефтепродуктов, которые по себестоимости дороже сырой нефти (дизельное топливо), а другая - продуктов дешевле, таких как мазут. На данный момент потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.

Санкции Японии против РФ

Ранее СМИ выяснили, что уже с 1 января 2023 японские страховые компании прекратят страховать военные риски в территориальных водах России и Украины.

Считается, что такое решение может вызвать перебои с поставками российского топлива в Японию. Однако в Токио подчеркнули, что такая санкция является важной мерой для обеспечения энергетической безопасности государства.

27 января Япония заявила о расширении санкций против агрессора и заморозила активы 22 лиц и трех организаций из России.

Также 1 февраля страна поддержала Киев и выделила 170 миллионов долларов на восстановление Украины.

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