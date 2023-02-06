Япония поддержала позицию Евросоюза и ввела санкции на российские нефтепродукты в соответствии с решением стран "Большой семерки" (G7).
Свои ограничения Токио ввел в понедельник, 6 февраля, как говорится в заявлении МИД страны. Речь идет об ограничении цен на нефть из РФ в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от сорта нефтепродуктов.
Своим решением Япония поддержала аналогичные меры со стороны Евросоюза. В частности, Совет ЕС 4 февраля утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в России или экспортируются оттуда.
Тогда ЕС обозначил две предельные цены на нефть из РФ. Одна из них касается нефтепродуктов, которые по себестоимости дороже сырой нефти (дизельное топливо), а другая - продуктов дешевле, таких как мазут. На данный момент потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.
Санкции Японии против РФ
Ранее СМИ выяснили, что уже с 1 января 2023 японские страховые компании прекратят страховать военные риски в территориальных водах России и Украины.
Считается, что такое решение может вызвать перебои с поставками российского топлива в Японию. Однако в Токио подчеркнули, что такая санкция является важной мерой для обеспечения энергетической безопасности государства.
27 января Япония заявила о расширении санкций против агрессора и заморозила активы 22 лиц и трех организаций из России.
Также 1 февраля страна поддержала Киев и выделила 170 миллионов долларов на восстановление Украины.