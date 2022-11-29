Власти США предоставят Украине 53 млн долларов для того, чтобы срочно было закуплено оборудование, которое нужно нашей стране для восстановления энергетической системы, которая была повреждена в результате массированных атак со стороны РФ.
Средства предоставлены дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки энергетического сектора украинского государства, сообщает CNN со ссылкой на сведения американского Госдепа.
Деньги должны пойти на покупку оборудования, необходимого для восстановления электросетей.
В Госдепе добавили, что в пакет помощи войдут транспортные средства, трансформаторы, разъединители, устройства защиты от скачков напряжения, автоматические выключатели и другое очень важное оборудование.
Оборудование должны доставить в Украину как можно скорее.
Напомним, 2 ноября стало известно, что власти Штатов выделили 55 млн долларов из фондов Агентства по международному развитию (USAID) на ремонт и поддержку работы инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах нашего государства.
Последствия массированного удара России по Украине 23 ноября - что надо знать
Россия осуществила очередную массированную атаку по нашей земле - враг использовал крылатые ракеты и дроны. В нескольких регионах противник попал в объекты критической инфраструктуры. Всего было запущено более 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожены. Также было ликвидировано несколько дронов.
В результате вражеских атак на Южноукраинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станциях сработала аварийная защита - все энергоблоки АЭС были отключены.
Во многих регионах были аварийные отключения электроэнергии, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением.
Потом ситуация в энергосистеме нашего государства была стабилизирована.
29 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что дефицит электроэнергии в нашей стране составляет 30%.