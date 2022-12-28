Украинцам предоставлено оборудование, которое будет помогать во время ремонтных работ в энергосистеме.

Германия передала восемь генераторов для Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Эти генераторы помогут во время ремонтных работ, об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила в микроблоге Twitter.

"С гордостью передаем НЭК "Укрэнерго" восемь генераторов. Они будут поддерживать свет во время ремонтных работ в энергосистеме Украины", - сообщила Фельдгузен.

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Также она отметила, что "Укрэнерго" во главе с Владимиром Кудрицким продолжает делать невозможное. "Несмотря на воздушную тревогу, нам еще удалось пообщаться в укрытии посольства", - отметила она.

Ситуация в энергосистеме Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, россияне с начала октября совершили девять массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

11 декабря, после восьмой атаки, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных ударов противника повреждены все объекты ТЭС и ГЭС.

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украине на поверхностное восстановление энергообъектов необходимо не менее 1,5 млрд евро.

Сегодня, 27 декабря, в "Укрэнерго" заявили, что дефицит электроэнергии в стране несколько сократился, однако имеющиеся мощности все еще не могут удовлетворить потребности всех потребителей.

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