Сейчас уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 11,25 м.

Несмотря на критическое обмеление Каховского водохранилища после подрыва окупнтами дамбы Каховской ГЭС, уровень воды в прудах-охладителях Запорожской АЭС остается достаточным для обеспечения потребностей станции.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Энергоатома, отметив при этом, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит. Сейчас уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 11,25 м.

На протяжении последнего времени уровень воды в канале не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища. Как отметили в Энергоатоме, в свое историческое русло выделилась река Конка, которая сейчас проходит вдоль пруда-охладителя ЗАЭС и была под Каховским водохранилищем как подводное течение.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 13 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет уже менее 9 м, а в пруде-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении Энергоатома.

Подрыв Каховской ГЭС и ситуцация на ЗАЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены.

Подрыв Россией Каховской ГЭС надолго оставит полуостров Крым без пресной воды и поставит крест на его развитии.

9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение вывести в "холодну остановку" энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячей остановке.

Распоряжение выдано "Энергоатому" в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива.

По состоянию на 10 июня последний энергоблок на ЗАЭС еще не вывели в режим "холодной остановки". С технической точки зрения, чтобы вывести энергоблок из "горячего остановки" в "холодную", нужно уменьшить температуру первого контура с 275 до 70 градусов. Процесс занимает до трех суток.

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