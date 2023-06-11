Гидрологическое устройство, которое годами измеряло уровень воды в Днепре, оказалось не рассчитанным на такой водяной вал.

В первые сутки после уничтожения плотины Каховской ГЭС каждые 15 минут уровень воды поднимался на 8 см.

Об этом ВВС рассказала технолог-гидролог из Херсона Лора Мусиян, которая поняв, что ГЭС взорвана, решила фиксировать, что происходит с уровнем воды. Полученные данные женщина записывала на лист плотного картона, достаточно плотній, чтобы не промокнуть насквозь.

Мусиян замеряла уровень воды в Днепре во время всех восьми месяцев российской оккупации Херсона и передавала показатели в Николаевский гидрометеорологический центр. В 6 утра 6 июня она была одной из первых в Херсоне, кто увидел, как выглядит техногенная водная катастрофа. "Было очень страшно", - говорит женщина.

"Лента моего самописца резко пошла вверх - ее не хватило", - рассказывает гидролог, отметив, что устройство, которое годами измеряло уровень воды в Днепре, оказалось не рассчитанным на такой водяной вал.

8 июня гидролог зафиксировала первые признаки спада уровня воды, пока всего на полсантиметра.

"Мусиян нужен гидрокостюм, а волонтерам - специальные резиновые костюмы, сапоги. Этого либо вовсе нет, либо очень не хватает тем, кто отправляется в спасательные рейсы без графиков и гарантий безопасности", - говорится в материале.

"Видите, такая резиновая спецодежда нужна вашим спасателям. Это все продлится долго. Это не на несколько дней. Требуется больше помощи",-показывает на свой оранжевый наряд немецкий волонтер-спасатель Нильс Таль.

Впоследствии гидролог фиксирует признаки стабильного снижения уровня воды, но российские войска начинают обстреливать центр города и затопленные районы Херсона. Эвакуация остановилась.

Как говорится в материале, за два дня съемок в пунктах эвакуации в центре Херсона журналисты не видели представителей международных организаций. "Людей с символикой Красного Креста мы заметили на берегу Южного Буга в менее подтопленных районах в Николаеве. Сам Красный Крест заявил, что его работники оказывают помощь и в Херсоне. А вот доступа к оккупированным территориям на затопленном Левобережье не имеют", - говорится в материале.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали предварительно заминированную дамбу Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены.

По состоянию на 11 июня на Херсонщине площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое. Вода отошла из трех деревень Бериславского района - Николаевки, Львове и Ольговки.

Уровень затопления сегодня составляет 4,07 метра. Городские власти отмечают, что на правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых ушли под воду 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплено 14 населенных пунктов.

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