В условиях войны сложно точно предсказать ситуацию, отметили в Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ключевым вопросом для успешного прохождения зимнего периода является усиление противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга. По его словам, в условиях войны сложно предсказать ситуацию на зиму из-за военной составляющей. Поскольку, если будет существенное влияние от ударов по энергосистеме, то могут быть трудности.

"На самом деле россияне начали войну в энергетике гораздо раньше. Поэтому мы прошли тот сезон и потом 2022-23 годы под ежедневные обстрелы с 10 октября по 9 марта. Все видели как мы стабильно прошли прошлый год. Я уверен, что мы победим и этот сезон", – сказал Галущенко.

Видео дня

Он также отметил, что уровень противовоздушной обороны является ключевым вопросом над которым работают круглосуточно.

"На самом деле усиление в системах ПВО есть. И когда мы будем понимать возможности максимальной защиты от прежде всего ударов ракетами и дронами, то поверьте мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добавить генерацию, отремонтироваться и стабильно пройти зиму", – заверил министр.

Ситуация в энергосистеме Украины

24 июля издание Euractiv писало, что для предотвращения худших сценариев Украине необходимо решить четыре задачи – противовоздушная оборона, ремонт генерации и децентрализованные новые мощности, передаточные сети для импорта, а также энергоэффективность и управление спросом.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что украинская кампания по ремонту энергоблоков в 2024 году станет более масштабной, чем в прошлом году. Ремонтная кампания идет круглосуточно и уже имеет результаты, но из соображений безопасности конкретизировать уровень восстановления украинской генерации нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: