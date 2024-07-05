С 20 июля стартует программа, в рамках которой каждый украинец сможет взять льготный кредит на обеспечение собственной энергонезависимости.

В Украине будет реализована специальная правительственная программа, которая облегчит для граждан и бизнеса прохождение периода до восстановления разрушенной россиянами энергетики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на заседании президиума Конгресса местных и региональных советов.

По его словам, правительство получило четкую задачу разработать пакет решений, чтобы украинские общины и бизнес могли пройти сложный период и получить электрическую энергию несмотря на российские обстрелы.

Какие именно идеи планирует реализовать правительство в этом направлении, рассказала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, государство вводит ряд программ, которые начнут работать с 20 июля текущего года. А именно:

Видео дня

Беспроцентные кредиты гражданам для установки энергооборудования мощностью до 10 кВт.

Кредиты для бизнеса от 150 млн грн на энергоэффективность, альтернативную генерацию и другие цели. Их будут предоставлять 19 банковских учреждений, в частности, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Льготные кредиты для ОСМД и ЖСК на установку оборудования для альтернативной генерации электроэнергии.

Кроме того, в рамках государственной программы льготного кредитования бизнеса "5-7-9%" предпринимателям разрешается тратить кредитные деньги на покупку и установку электрогенерационных установок, работающих на газу. Для деоккупированных и прифронтовых территорий введена сниженная процентная ставка.

Министр энергетики Герман Галущенко в свою очередь сообщил, что на период действия военного положения введен ряд бюрократических упрощений в энергетической сфере.

"Мы приняли решение о том, что в течение периода военного времени для субъектов хозяйствования, причем независимо от форм собственности, для установления соответствующих объектов генерации не требуется разработка соответствующей градостроительной документации, получение градостроительных условий и ограничений по застройке, получение права на выполнение работ, схемы теплоснабжения, отвод земельных участков и получение отчета, экспертиз. Все то, что на самом деле занимало месяцы раньше, сегодня вообще не требуется", - отметил Галущенко.

Кроме того, эксплуатировать такие объекты можно будет сразу без получения соответствующих сертификатов о принятии в эксплуатацию.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, в течение двух недель, с 9 по 24 июля, в каждой области будет один день без отключений света. В остальные дни ограничения будут согласно графикам. Как пояснили в "Укрэнерго", это необходимо для того, чтобы измерить фактический уровень энергопотребления в каждой области и более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы.

Также мы рассказывали, что президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал увеличение поставок электроэнергии для Украины в осенне-зимний период. Он отметил, что Словакия на самом деле выполняет "много работы" для Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: