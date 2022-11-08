Правительство отменяет ввозную пошлину на ряд важных товаров / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому важные для прохождения отопительного сезона товары будут освобождены от ввозной пошлины. 

Как сообщил во время выступления на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, в перечень таких товаров вошли газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели, обогреватели.

"Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также уменьшить цены на соответствующую продукцию", – пояснил Шмыгаль. 

Видео дня

По словам премьера, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования и готовятся дополнительные пункты обогрева. Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами о поставках Украине необходимого оборудования и техники для быстрого ремонта повреждений и чтобы быть готовыми к разным ситуациям.

Отопительный сезон в Украине

Из-за постоянных атак РФ на объекты критической инфраструктуры и активных боевых действий в ряде областей в Украине ожидается самый сложный отопительный сезон за всю историю. 

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что с наступлением отопительного сезона самая сложная ситуация ожидается на временно оккупированной территории Запорожской области.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на оккупированных территориях Луганщины отопительный сезон не начнется. Северодонецк, Лисичанск, Кременную и Рубежное даже не готовят к зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: