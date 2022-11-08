В частности, от ввозной пошлины освободят генераторы и аккумуляторы.

Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому важные для прохождения отопительного сезона товары будут освобождены от ввозной пошлины.

Как сообщил во время выступления на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, в перечень таких товаров вошли газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели, обогреватели.

"Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также уменьшить цены на соответствующую продукцию", – пояснил Шмыгаль.

Видео дня

По словам премьера, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования и готовятся дополнительные пункты обогрева. Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами о поставках Украине необходимого оборудования и техники для быстрого ремонта повреждений и чтобы быть готовыми к разным ситуациям.

Отопительный сезон в Украине

Из-за постоянных атак РФ на объекты критической инфраструктуры и активных боевых действий в ряде областей в Украине ожидается самый сложный отопительный сезон за всю историю.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что с наступлением отопительного сезона самая сложная ситуация ожидается на временно оккупированной территории Запорожской области.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на оккупированных территориях Луганщины отопительный сезон не начнется. Северодонецк, Лисичанск, Кременную и Рубежное даже не готовят к зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: