По ее словам, оккупант имитирует подготовку к отопительному сезону.

С наступлением отопительного сезона самая сложная ситуация ожидается на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, во время отопительного сезона на всех временно оккупированных территориях страны ожидается сложная ситуация, но сверхтяжелым она будет в Запорожье.

"Тяжелой будет ситуация в Запорожье. Энергодар, Мелитополь, Бердянск – все эти города, к сожалению, пока что находятся под временной оккупацией. Оккупант имитирует подготовку к отопительному сезону. Мы понимаем, что газопроводы, вероятно, не возможно будет отремонтировать. Есть города, которые фактически будут без отопления, Мелитополь в том числе. Именно поэтому мы говорим - эвакуироваться и не верить вражеской пропаганде о том, что все будет в порядке. Потому что, как мы понимаем и об этом еще раз говорим, враг хочет удерживать наших людей там, используя их, как живой щит", - подчеркнула Верещук.

Напомним, в Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонщины.

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