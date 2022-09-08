Ряд оккупированных городов россияне даже не готовят к зиме.

На оккупированных россиянами территориях Луганской области осталось подготовить к зиме 8,5% домов, но Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное даже не включены в расчет, поэтому тепла там не будет.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, о "достижениях" отчитались в так называемом "министерстве строительства и ЖКХ лнр", мол, коммунальщики подготовили к отопительному сезону 91,5 % многоквартирных жилых домов Луганска.

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"Но дома в Кременной, Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, как объясняет оккупационная власть, в расчетное количество запланированных не входят. То есть из 10 579 многоэтажек к отопительному сезону готовы 9678, за исключением названных выше четырех городов", - пояснил Гайдай.

Он отметил, что у оккупантов за 3-4 недели до начала подачи теплоносителя не подготовлено ни одного многоквартирного дома из более 2500, среди которых много поврежденных самими россиянами.

"Но даже уцелевшие никто не собирается готовить к зиме, как и предприятия теплоснабжения этих городов и системы централизованного отопления", - отметил Гайдай.

"К этой цифре следует добавить и тысячи частных домов, которые отапливались газом. Будет ли газ в этих и других населенных пунктах, также не вошедших в расчет, неизвестно. Однако нужно готовиться к худшему сценарию", - предупредил глава Луганской ОВА.

Кроме того, он отметил, что никаких программ децентрализации отопления оккупационные власти не подготовили. Потому что для их производства необходимо надежное электроснабжение, которого жители Луганщины не видели с середины мая - вообще никакого не видели. А еще на реализацию таких программ надо иметь деньги, которых в оккупационных местных бюджетах нет.

"Захваченные города Луганщины ждет катастрофа – повреждены дома, без отопления, окон, потолков и стен, без обещанных света и газа", - заключил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики свозят в Луганскую область граждан Российской Федерации, чтобы они работали вместо мобилизованных местных жителей.

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