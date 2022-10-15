По словам Андрея Геруса, сейчас в украинском хранилище более 14 млрд кубометров газа.

Гражданам и бизнесу хватит газа во время отопительного периода, поскольку этому способствует несколько факторов.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время информационного телемарафона.

"В Украине сейчас более 14 млрд кубометров запасов газа. Сейчас хорошая погода, поэтому происходит дальнейшее накопление запасов. Надеемся, что погода и в дальнейшем нам будет способствовать, и тогда мы сможем ближе к ноябрю начать отопительный сезон и, соответственно, сэкономить немножко газа в октябре", - отметил он.

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Отопительный сезон в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров продлил до 31 мая 2023 года действие постановления, согласно которому НАК "Нафтогаз Украины" будет поставлять природный газ для производителей тепловой энергии по действующему долгосрочному договору по цене 7,4 грн за кубический метр.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительного сезона.

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