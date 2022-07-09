Целью закона является "устранение барьеров" на пути к широкомасштабной термомодернизации.

Верховная Рада приняла закон о создании условий для введения комплексной термомодернизации зданий (№6485), которая должна позволить существенно уменьшить коммунальные расходы и потребление газа.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, решение поддержали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что его целью является "устранение барьеров" на пути к широкомасштабной термомодернизации.

В частности, принятые изменения направлены на сокращение количества процедур и времени их осуществления для реализации энергоэффективных мероприятий и термомодернизации жилых домов.

Широкомасштабная термомодернизация: что предусматривает законопроект №6485

Как объяснила народный депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, документом, в частности, упрощается процедура рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности и финансирование работ, которые нужны для термомодернизации зданий.

"Вводится возможность поэтапного финансирования проектов термомодернизации, а также возможность финансировать те виды работ (не более 10% от стоимости всего проекта, перечень работ утверждается Фондом энергоэффективности) не связанные с энергоэффективностью, но которые являются необходимыми для реализации проекта по термомодернизации здания", - пояснила она.

Кроме этого, вводятся новые минимальные требования к энергетической эффективности, которые применяются при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Они будут пересматриваться не реже чем раз в пять лет, и должны отличаться в зависимости от ряда факторов (назначение здания, высотность, вид строительство и тому подобное).

Помимо этого добавляется новая норма, устанавливающая систему энергетического менеджмента зданий, закрепляется регулирование вопроса стратегии термомодернизации зданий.

Также разрушается схема злоупотребления исполнителей коммунальных услуг касательно принятия на абонентский учет узла коммерческого учета (общедомовой счетчик). Устанавливается, что оплата в случае установки общедомового счетчика осуществляется только по показаниям счетчика с момента фактического его установления.

Как писал УНИАН, накануне полномасштабного вторжения России в феврале в Украине стартовала программа термомодернизации жилого фонда, которая должна была позволить существенно уменьшить коммунальные расходы и потребление газа.

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