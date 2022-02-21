В Украине стартует программа термомодернизации жилого фонда, которая позволит существенно уменьшить коммунальные расходы и потребление газа.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Во время Национального форума "Безопасные и способны общины будущего", который аппарат СНБО проводит совместно с Ассоциацией малых городов Украины, он напомнил, что ранее по инициативе президента Владимира Зеленского был подписан Меморандум, согласно которому цена на отопление для населения не должны повышаться.

"Конечно, это был вызов для бюджетов – как государственного, так и для местных. Но мы смогли выстоять, мы это сделали, население не платит увеличенную стоимость за отопление. И я думаю, что теперь наша задача - это идти к новому проекту, который уже был анонсирован неделю назад президентом – это "Большая термомодернизация", - отметил Тимошенко.

Он подчеркнул, что термомодернизация коснется каждой территориальной общины.

"На этот год мы запланировали 6 тысяч термомодернизованных домов. Что это даст? Мы уменьшаем платежки людей в этих 6 тысячах домов на 60%. Мы уменьшаем потребление газа на 437 миллионов кубометров. Это проект, о котором говорил каждый глава общины, каждый мэр большого областного города. Нам нужно отвязаться от цены на газ от цены на отопление и понимать, что мы не просто тратим деньги на газ или отопление", – добавил спикер.

Он отметил, что в целом благодаря финансовой децентрализации поступления в местные бюджеты увеличились. Так, в 2021 году они выросли на 62 миллиарда гривень и составили 352 миллиарда.

Тимошенко также рассказал, что параллельно будет продолжаться обновление инфраструктуры по программе президента Владимира Зеленского "Большое стройка". В планах на текущий год – ремонт и строительство 5,5 тыс. км дорог государственного и около 1,5 тыс. км дорог местного значения, 282 образовательные учреждения, 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок по всей стране.

"Мы на этот год запланировали реконструкцию 25 областных больниц взрослых, 25 областных детских больниц. Мы фактически хотим сделать из них медицинские городки, в котором каждый гражданин будет понимать, что там ему помогут", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что реализация президентской программы "Большая стройка" позволила в 2021 году увеличить реальный ВВП на 2,6%.