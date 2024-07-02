Нардеп заявил, что якобы бойлеры в Киеве потребляют треть генерации одного атомного блока.

Жителей Киева призвали использовать горячую воду централизованной подачи. Такое решение якобы поможет экономить электроэнергию в условиях дефицита.

"В Киеве официально 190 тысяч бойлеров, которые нагревают воду, и они потребляют 300 МВт электроэнергии – это треть работы атомного блока, - заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский.

По его словам, киевлянам лучше пользоваться централизованной теплой водой, потому что ее производство намного дешевле.

Дефицит электроэнергии в Украине - последние новости

Из-за российских обстрелов в Украине уничтожены множество объектов генерации и передачи, что привело к дефициту в системе и отключениям света. С 24 июня установили равномерные лимиты потребления между областями.

При этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков.

В свою очередь заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что специалисты проводят техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы без особых проблем пройти осенне-зимний период.

Стоит отметить, что энергетики ранее давали советы, как экономить на платежках за свет с бойлером.

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